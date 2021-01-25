Haliliye'de kırsalın çehresi değişiyor

Fen işleri müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını kilitli beton parke, stabilize ve bakım onarım alanlarında devam ettiriyor. Yapılan program dahilinde yürütülen çalışmalar, 5 kırsal mahallede 5 ayrı ekiple sürdürülüyor. Stabilize yol yapım çalışmalarında Altındamla, Kalecik, Mehmetçik ve Üçkonak kırsal mahallelerinde çalışan ekipler, Konuklu Mahallesinde ise kilitli beton parke çalışmalarına devam ediyor. Keçili kırsal Mahallesine bağlı Bademli ve Dolaplı bölgelerinde ise tamamlanan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Keçili Mahalle Muhtarı Ahmet Dolap, Haliliye Belediyesine teşekkür etti. Altındamla Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Yabir de, mahallelerinde yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü, İmam Bakır Mahallesinde de, kilitli beton parke çalışmalarını sürdürürken, yapılan programlarla çalışmalarını diğer mahallelerde devam ettireceği bildirildi.