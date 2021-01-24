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Haliliye'de kısıtlamadan muaf olan işyerleri denetlendi

Haliliye Belediyesi, Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlamalardan muaf tutulan işyerlerine yönelik denetimlerini sıkı bir şekilde devam ettiriyor.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, “Huzur ve güvenin kalbi Haliliye” sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini bölge bölge sürdürüyor. Zabıta ekipleri, Kovid-19 salgınıyla birlikte de, yürüttüğü denetim çalışmalarında temizlik, maske ve mesafe kurallarını da göz önünde bulunduruyor.


Kovid-19 salgını dolayısıyla da uygulanan kısıtlamalarda muaf tutulan işyerleri de, zabıta ekipleri tarafından denetleniyor. Zabıta ekipleri; kısıtlama saatlerinde muaf tutulan gıda satışı yapan işyerlerindeki denetiminde ruhsat, son kullanma tarihi ve fiyat kontrolleri ile temizlik, maske ve mesafe kurallarını kontrol ederken, kurallara uymayan işyerleri hakkında işlem yaptı.


Zabıta Müdürlüğü, 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattına gelen taleplerinde gerçekleştirilmesi için saha çalışmalarını gündüz ve gece mesaisiyle devam ettiriyor.

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