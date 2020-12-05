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Haliliye'de korona denetimi

Haliliye Belediyesi, korona virüs çalışmaları kapsamında hijyen, ruhsat, maske ve fiyat karşılaştırma denetimleri gerçekleştirdi.


Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla gıda satışı yapan işyerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Korona virüs tedbirlerinin de göz önünde tutulduğu çalışmalar kapsamında ekipler, fiyat karşılaştırmaları yaparak, çalışma ruhsatı ve ürünlerin son kullanma tarihini denetliyor. Hijyen ve maske kullanımı yönünde de denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, kurallara uymayan işyerleri hakkında da, işlem yapıyor. Ekipler, çalışma ruhsatı bulunmayan işyerlerini de, Haliliye Belediyesi Ruhsat Birimine yönlendirerek, yasal süre tanıyor.

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