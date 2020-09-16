Haliliye'de kültür evleri yapımı sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, tamamlanan hizmetleri yerinde görmeye devam ediyor. Canpolat son olarak kırsalda yapımı tamamlanan mahalle içi stabilize yolları ve çok amaçlı kültür evlerini yerinde inceledi. İlk olarak Kalınbayat Kırsal Mahallesine giden Canpolat'ı ve beraberindekileri burada Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kada ve mahalle sakinleri karşıladı. Burada yapımı tamamlanan stabilize yolları inceleyen Canpolat daha sonra Kalınbayat Mahallesi, Bayramlı Mezrasına geçti. Tamamlanan çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Canpolat, vatandaşlardan gelen taleplerin yapılması için gerekli talimatları verdi. Yapımı kısa süre önce tamamlanan ve halı serimi gerçekleştirilen Kalınbayat Kültür Evinin kalan eksiklerinin de en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Canpolat, “Kalınbayat Mahallemizde ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamış. Ufak tefek eksikler var. Onlarda en kısa sürede tamamlanacak. Tamamlanan çalışmaları inceledik. Eksiklerin giderilmesi için talimatları verdik. Haliliye Belediyesi olarak hep birlikte başta destekçilerimiz olan vatandaşlarımız ve daha sonra muhtarlar encümenlerimiz ile birlikte kırsalda ve merkezde refah seviyesi daha yüksek bir Haliliye için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bayramlı Mezrası ardından Güzelbudak Mezrasına geçen Canpolat burada vatandaşların taleplerini dinledi. Taleplerin en kısa sürede yerine geleceğini ifade eden Canpolat, yapımı tamamlanan stabilize yolları inceledi.