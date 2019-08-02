Haliliye'de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

Haliliye Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı'nda öncesi ve bayramda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ilçede kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.

Belirli noktalarda gerçekleştirilecek olan kurban satış yerleri şu şekilde:

Sırrın İ.Ö.O kuzeydoğunda bulunan boş alan, Karayolları yanı Yeşildirek Muhtarlığı karşısı, Şair Nabi Mahallesi Buluntu Hoca Parkı yanı Cuma Pazar yeri, Devteşti Mahallesi İ.M.K.B Okulu Arkası boş alan, Karşıyaka Mahallesi girişi otogara giden çevre yolu Opet Petrol yanı ve Kamberiye Mahallesi eski itfaiye yeri olarak belirlendi.

Belirli noktalarda gerçekleştirilecek olan kurban kesim yerleri şu şekilde:

Sırrın Cem Evi yanı boş alan, Yeşildirek Mahallesi Perşembe Pazar yeri, Yenişehir Vatan İ.ÖO yanı Cumartesi Pazar yeri, İpekyol Mahallesi Davut Zeki Akpınar Lisesi Arkası, Sancaktar Mahallesi TOBB Lisesi Batısı, Süleymaniye Mahallesi Sabit Pazar yeri, Turgut Özal Parkı yanı Pazar yeri, Ertuğrul Gazi Mahallesi Resulullah Cami yanı semt Pazar yeri, Ahmet Yesevi Mahallesi Açıksu Caddesi sonu, Devteşti Mahallesi Mehmet Güneş Çorba Evi karşısı, Şair Nabi Mahallesi Buluntu Hoca Parkı Yanı Cuma Pazarı yeri, Yeşildirek Mahallesi Karayolları yanı halı saha bitişiği müsait boş alan, binaların kendi bahçelerindeki müsait alanlar olarak belirlendi.

Haliliye Belediyesi Zabıta ekiplerinden yapılan açıklamada, “ Kurban Bayramı öncesi ve sırasından kurban satışı ve kesimine riayet etmeyen vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılıp para cezası kesilecektir” denildi.