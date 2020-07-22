Haliliye'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Olumsuz durumların yaşanmaması ve salgından korunma tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri bayram sürecinde sahada olup denetimler gerçekleştirecek. Buna göre Haliliye Belediyesinin ilçede belirlediği kurban satış yerleri, Sırrın İlk Öğretim Okulu yanında bulunan boş alan, Karayolları yanı Yeşildirek Muhtarlığı karşısı, Şair Nabi Mahallesi Buluntu Hoca Parkı yanı Cuma pazarı yeri, Devteyşti Mahallesi İMBK Okulu arkası boş alan, Karşıyaka Mahallesi girişi otogara giden çevre yolu yanı, Kamberiye Mahallesi eski itfaiye merkezi yeri olarak belirlendi.

Kurban kesim yerleri ise, Sırrın Cem evi yanı boş alan, Yeşildirek Mahallesi Perşembe pazarı yeri, Yenişehir Mahallesi Vatan İlk Öğretim Okulu yanı cumartesi pazar yeri, İpekyol Mahallesi Davut Zeki Akpınar Lisesi arkası, Sancaktar Mahallesi TOBB Lisesi batısı, Süleymaniye Mahallesi sabit pazar yeri, Ertuğrul Gazi Mahallesi Resulullah Cami yanı semt pazar yeri, Ahmet Yesevi Mahallesi Açıksu Caddesi sonu, Devteyşti Mahallesi Mehmet Güneş Çorba evi karşısı, Şair Nabi Mahallesi Buluntu Hoca Parkı yanı cuma pazar yeri, Yeşildirek Mahallesi Karayolları yanı halı saha bitişiği müsait boş alan, Turgut Özal Parkı yanı pazaryeri ile inaların kendi bahçelerindeki müsait alanlar olarak belirlendi.