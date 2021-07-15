Haliliye'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Kurban Bayramı dolayısıyla oluşturulan komisyon kararı neticesinde Haliliye İlçesindeki kurbanlık hayvan satış noktaları belirlendi. Komisyonun aldığı kararla Sırrın İlkokulu kuzeydoğunda bulunan boş alan, Yeşildirek Mahalle Muhtarlığı karşısı, Kamberiye Mahallesi eski itfaiye alanı, Karşıyaka Mahallesi çevreyolu petrol yanı ve Devteşti Mahallesi Süleymaniye Caddesi son durağında kurbanlık satışı yapılmasına izin verilecek. Kurban Bayramı süresince Sırrın Cem Evi yanı boş alan, Yeşildirek Mahallesi perşembe pazarı yeri, Selahaddin Eyyubi Mahallesi Vatan İlkokulu yanı cumartesi pazar yeri, İpekyol Mahallesi Davut Zeki Akpınar Lisesi arkası, Sancaktar Mahallesi eski TOBB Fen Lisesi batısı, Süleymaniye Mahallesi sabit pazar yeri, Ulubatlı Mahallesi Turgut Özal Parkı yanı pazar yeri, Ertuğrul Gazi Mahallesi Resulullah Cami yanı semt pazar yeri, Ahmet Yesevi Mahallesi Açıksu Caddesi sonu, Devteşti Mahallesi Mehmet Güneş Çorba Evi karşısı, Yeşildirek Mahallesi halı saha bitişiği boş alan, Devteşti Mahallesi Salih Özcan Bulvarı kapalı semt pazarı, Sırrın Mahallesi çevre yolu yakını kapalı semt pazarı, tüm oto ve halı yıkama iş yerleri kesim yeri olarak belirlendi.