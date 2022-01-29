Haliliye'de metruk binalar bir bir yıkılıyor

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla riskli olduğu tespit edilen metruk yapılar, talep üzerine güvenlik tedbirleri alınarak bir bir yıkılıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla riskli ve metruk yapıların yıkımı gerçekleşiyor.

Yapı kontrol müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmalarını devam ettiriyor. Teknik ekipler tarafından yapılan saha çalışmaları doğrultusunda riskli olduğu tespit edilen metruk yapılar, inceleme sonrası yapılan tahliye işleminin ardından yıkılıyor.

Bu kapsamda yapı kontrol müdürlüğüne bağlı ekipler, İpekyol Mahallesinde 2 yapı olmak üzere Şair Nabi Mahallesi, Süleymaniye Mahallesi ve Hızmalı Mahallesinde riskli ve metruk 5 yapının tespitini sağladı. Tespiti yapılan meskenlerin yasal sürecinin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları, güvenlik tedbirleri çerçevesinde gerçekleşti.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine Haliliye ilçesi riskli ve metruk yapılardan arınırken, riskli ve metruk binalar için saha çalışmalarının devam ettiği ve tespiti yapılan binaların yıkımı için çalışmaların devam ettiği belirtildi.