Haliliye'de metruk binalar yıkıyor

İlçe genelinde yürütülen saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmaları devam ediyor. Teknik ekipler tarafından yapılan saha çalışmalarının ardından riskli olduğu tespit edilen metruk yapılar bir bir inceleniyor. İncelemesi tamamlanan yapılar tahliye işleminin ardından yıkılıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler son 1 ay içerisinde ilçedeki 5 metruk ve riskli yapının tespitini sağladı. Yavuz Selim Mahallesi, Şair Nabi Mahallesi, Şehitlik Mahallesi, Bamyasuyu Mahallesi ve Süleymaniye Mahallesinde tespiti yapılan riskli ve metruk meskenlerin yasal sürecinin tamamlanmasının ardından, yıkım çalışmaları alınan güvenlik tedbirleri eşliğinde gerçekleşti.

Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise tespiti yapılan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine Haliliye'nin riskli ve metruk yapılardan arındırılacağı ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.