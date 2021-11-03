İhlas Haber Ajansı

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Haliliye'de metruk ve riskli yapıların yıkımına başlandı

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde tespit edilen riskli bina ve metruk yapıların, alınan güvenlik önlemleri kapsamında kontrollü şekilde yıkımını gerçekleştiriyor.


Yapı Kontrol Müdürlüğü, yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler, yürütülen incelemeler ve çalışmalar doğrultusunda tespit edilen metruk yapılar ve riskli binanın yıkımı, alınan güvenlik önlemleri eşliğinde iş makineleriyle gerçekleştirildi.


Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, riskli bina ve metruk yapıların tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken, vatandaşların da yapılarının kontrolleri için bizzat müracaatta bulunabilecekleri kaydedildi.

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