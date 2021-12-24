Haliliye'de metruk yapılar tek tek yıkılıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla Süleymaniye ve Sırrın Mahallelerinde riskli olduğu tespit edilen metruk yapıların yıkımı, güvenlik tedbirleri çerçevesinde gerçekleşti.

Haliliye Belediyesi riskli ve metruk yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmalarını devam ettiriyor. Teknik ekipler tarafından yapılan saha çalışmaları doğrultusunda riskli olduğu tespit edilen metruk yapılar, inceleme sonrası yapılan tahliye işleminin ardından yıkılıyor. Bu kapsamda Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Süleymaniye ve Sırrın Mahallelerinde riskli ve metruk iki yapının tespitini sağladı. Tespiti yapılan meskenlerin yasal sürecinin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları, güvenlik tedbirleri çerçevesinde gerçekleşti.

Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise riskli ve metruk binalar için saha çalışmalarının devam ettiği ve tespiti yapılan binaların yıkımının gerçekleşeceği kaydedildi.