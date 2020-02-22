İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haliliye'de metruk yapıların yıkımına başlandı

Haliliye’de tespit edilen metruk yapıların yıkımına başlandıHaliliye Belediyesi vatandaşların talepleri doğrultusunda metruk yapıların yıkımına başlanıldı.

Haliliye'de tespit edilen metruk yapıların yıkımına başlandı


Haliliye Belediyesi vatandaşların talepleri doğrultusunda metruk yapıların yıkımına başlanıldı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, vatandaşların talep ve şikayetleri üzerine atıl durumdaki yapıların gerekli izin prosedüre uygun şekilde yıkımlarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Yavuz Selim Mahallesinde çevre sakinlerinin talepleri doğrultusunda metruk bir yapının yıkımı yapıldı.


Yapılan açıklamada, ilçede terk edilmiş, atıl durumdaki yapıların yıkımı alınan izler sonrası Haliliye Belediyesi ekipleri tarafından yapıldığı, vatandaşların müdürlüğe veya Beyaz Masa iletişim hattı üzerinden dilekçe ile başvurmaları gerektiği belirtildi.


Açıklamada ayrıca metruk yapıların yıkımında can ve mal kaybının yaşanmaması için her türlü güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.