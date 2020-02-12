Haliliye'de metruk yapının yıkımı gerçekleşti

Haliliye'de vatandaşların talepleri doğrultusunda metruk yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi vatandaşların talepleri doğrultusunda metruk yapıların yıkım işlemini gerçekleştirdi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, vatandaşların talep ve şikayetleri üzerine atıl durumdaki yapıların gerekli izin prosedüre uygun şekilde yıkımlarını gerçekleştiriyor. Mahalle muhtarları ile yapılan görüşmeler sonrası, mahallede şikayetlere sebep olan, çevrede yaşayanları rahatsız eden, güvenlik sorunları oluşturan yapılara mülk sahiplerinin rızası ile müdahale ediliyor. Bu kapsamda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri bu defa Karşıyaka mahallesinde çevre sakinlerinin talepleri doğrultusunda metruk bir yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi.