Haliliye'de millet bahçesi projesi incelendi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Devteyşti ve Süleymaniye Mahallelerinin kesiştiği alanda yeşil bir vadi olan millet bahçesi projesinde incelemelerde bulundu. İçerisinde mesire alanı, çocuk oyun alanları, macera parkı, bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve dinlenme alanlarının yer alacağı 118 dönümlük alanda yapımı devam eden millet bahçesini teknik ekiple birlikte inceleyen Canpolat, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İncelemelere ilişkin açıklamalarda bulunan ve projenin devasa bir alan üzerine kurulduğunu aktaran Canpolat, millet bahçesinin bölgenin yeşil alan ihtiyacını karşılayacağını ifade etti. “Haliliye'miz, Haliliye halkımız her şeyin en iyisine layık” diyen Canpolat, “Haliliye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hareket ettiğimiz, TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen, bütçesi bakanlığımız tarafından karşılanan yaklaşık 120 dönümlük millet bahçemizi inceliyoruz. Hemen hemen burası da son aşamaya gelmiş durumda. Gerçekten bu bölge için de yeşil alan bir elzemdi, ihtiyaçtı. Yaklaşık 120 dönümlük devasa bir büyüklükte ve içinde kütüphanesi, camisi, mescidi, kafeteryaları, çocuk oyun grupları ve diğer sosyal alanlarıyla birlikte bölgenin ciddi bir ihtiyacını karşılamış olacak. Nasıl ki Haliliye'mizin doğu bölgesinde büyükşehir belediyemize ait GAP Vadisinin etapları, Cumhuriyet Sosyal Tesisleri varsa, batı bölgesindeki Süleymaniye'deki, Ahmet Yesevi'deki, Devteyşti'ndeki kardeşlerimiz de buradaki Millet Bahçesinden faydalansınlar istedik. Şu anda yaklaşık 120 dönümlük Millet Bahçesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ümit ediyorum ki yaza doğru buranın açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Haliliye'miz, Haliliye halkımız her şeyin en iyisine layık. Bizler de gece gündüz demeden, Ramazan da dahil olmak üzere ekip arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan dua ister, sevgi ve saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.