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Haliliye'de öğrenciler için ders çalışma merkezleri oluşturuldu

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki okuma salonları ile sınavlara hazırlanan öğrencilere uygun ortam sağlıyor.


Üniversiteye hazırlık kursları (TYT-AYT) ile öğrencilere geleceği hazırlayan Haliliye Belediyesi, öğrencilere rahat bir şekilde ders çalışma ortamı da sunuyor. Bu kapsamda kültür ve sosyal işler müdürlüğü bünyesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi ve Sırrın Mahallesi'nde yer alan okuma salonlarında öğrenciler sessiz ve rahat bir ortamda ders çalışma fırsatı buluyor. Üniversiteye hazırlık öğrencilerinin yanı sıra okul derslerini de çalışmaya gelen öğrenciler, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini sundu.


Okuma salonları saat 08.00 - 20.00 saatleri arasında ders çalışmak isteyen öğrencilere hizmet veriliyor.

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