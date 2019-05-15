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Haliliye'de öğrenciler sınavlara hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile ilgili seri deneme sınavı programları düzenledi.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi, öğrencileri kendi alanlarında katılacağı sınavlara hazırlıyor. 15 Haziran ve 16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olan YKS öncesi, merkezde bulunan ders çalışma salonlarında sınava hazırlanan öğrenciler ile dışarıdan katılmak isteyen öğrencilerin durumlarını görmeleri amacıyla seri deneme sınavı programları düzenlendi


Öğrencilerin YKS'ye hazırlanmaları, farklı türlerdeki soruları çözme, kendi seviyelerini görmeleri, stres faktörünü en aza indirmeleri ve sınav kaygısını gidermeleri amacıyla düzenlenen deneme sınavları, öğrenciler tarafından ilgi görüyor.


Ortalama 500 öğrencinin katıldığı TYT ve AYT'de toplam 30 deneme sınavı yapılacak. Öğrenciler çözemedikleri soruları ile ilgili de merkezde bulunan, alanında uzman öğretmenler ile bire bir soru çözme imkanı buluyor.

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