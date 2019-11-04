Haliliye'de öğrencilere eğitim desteği

Haliliye'de öğrencilerin hem sınavlara hazırlık hem de okul derslerini çalışabilmeleri için hizmete sunduğu kütüphaneler yoğun ilgi görüyor.

Haliliye Belediyesi eğitime destek atağını sürdürüyor. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ile Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi, öğrencilerin hem sınavlara hazırlık hem de okul derslerini çalışabilmeleri için hizmete sunduğu kütüphaneler yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler, Haliliye Belediyesi tarafından hizmete sunulan kütüphanelerde sabah saatleri ile birlikte gelerek rahat bir ortamda ders çalışma fırsatı buluyor. Kütüphanelerde kitap okuyup, ders çalışan öğrenciler, sunulan imkanlardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Kütüphaneler, 08.00 - 20.00 saatleri arasında ders çalışmak isteyen öğrencilere hizmet veriyor.