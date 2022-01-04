Haliliye'de öğrencilere tarih aşılanacak

Şanlıurfa'da Haliliye Belediye Meclisi 2021 ocak ayı birinci toplantısında, ilçede öğrenim gören öğrencilere tarihi değerlerin tanıtılması amacıyla çeşitli gezilerin düzenlenmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Haliliye Belediye Meclisi 2021 ocak ayı birinci toplantısı, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi. Toplantının açılışında konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “2022'nin ilk meclis birleşiminde meclis üyelerimizle toplandık. Ben buradan Haliliye ilçemizin, Haliliye sakinlerimizin her türlü menfaatleri çerçevesinde değerli katkılarından dolayı meclis üyelerimize ve belediye çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları güvenden dolayı, teveccühten dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Bu güvene ve teveccühe layık olmak adına bizler de elimizden geldiği kadarıyla canımızla, bedenimizle, canla başla ve şuanda da canı gönülden çalışmalarımıza devam ettiğimizi ifade ederim. Kararlarımız şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında 2021 yılında yapılan çalışmalara ilişkinde bilgi veren Canpolat, 2021'in hizmetlerle dolu bir yıl olduğunun altını çizdi. Canpolat, “2021 yılında Haliliye Belediyesi olarak dur durak bilmedik. Merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın çalışmalarımızı tüm mahallelerimizde sürdürdük. Temellerini attığımız, şuan da bitmek üzere olan Karşıyaka, Sancaktar, Ahmet Yesevi Mahallemizdeki semt pazarı yerleri ve devam eden millet bahçesi ile 200 dönüm üzerinde yeni yapmış olduğumuz 33 park olmak üzere 7/24 çalışma esasına dahil olarak çalışmalarımızı sürdürdük” diye konuştu.

Haliliyeli öğrencilere tarihi değerler tanıtılacak

Öte yandan, Meclis gündeminde yer alan “Haliliye'de öğrenim gören öğrencilere tarihi değerleri tanıtmak amacıyla gezi düzenlenmesi” teklifi de meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Bu doğrultuda Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi'nin ortak projesi kapsamında Şanlıurfa Müzesine gezi düzenlenmesine ilişkin esas ve usullerin belirleneceği protokol için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a yetki verildi.