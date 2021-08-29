Haliliye'de okul bahçeleri eğitim dönemine hazırlanıyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü, “temizlik ve hijyenin kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü temizlik hizmetini, eğitim yılı öncesinde okul bahçelerinde de sürdürüyor. Okullardan gelen talep doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, çocukların vakit geçireceği alanların temizliği ekipler tarafından hassasiyetle gerçekleştiriliyor. 6 Eylül'de başlaması planlanan eğitim yılı öncesinde ekipler, gelen taleplerin bir bir giderilmesi için çalışmalarını program dahilinde tamamlıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik çalışmalarının yanı sıra korona virüs salgınıyla mücadelede dezenfeksiyon çalışmalarını ilçe genelinde yoğun şekilde sürdürüyor.