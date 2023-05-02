Haliliye'de okul kantinlerinde denetim

Zabıta Müdürlüğü, gençlerin ve çocukların sağlığını korumaya yönelik çalışmaları çerçevesinde okul kantinlerini denetledi.

Vatandaşların sağlığını korumak ve mağduriyet yaşamaması için ilçe genelindeki işletmeleri denetleyen Zabıta Müdürlüğü; market, pazar yerleri, lokantalar, kasaplar başta olmak üzere gıda satışı yapan tüm işletmeleri periyodik aralıklarla inceliyor. Bu çerçevede, motorize amirliği ekipleri tarafından bugün yapılan denetim ile ilçe sınırlarındaki okul kantinleri denetlendi. Geleceğin teminatı olan gençlerin sağlığına önem veren zabıta ekipleri, hijyen kuralları başta olmak üzere okul kantinlerinde satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Satışı yasak olan ürünlerin bulunup bulunmadığını da denetleyen ekipler, kantin işletmecilerine uyarılarda bulunarak, kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı. Denetim esnasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını önemseyen ve kurallara riayet eden kantin işletmecilerine teşekkür ederek, denetimlerin devam edeceğini belirtti.