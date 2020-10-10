İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haliliye'de okullarda dezenfekte çalışmaları

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, yüz yüze eğitime başlayacak olan 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin hijyenik ortamda ders görebilmeleri için ilçede bulunan okulların bahçelerini deterjanlı su ile yıkayarak, sınıfları dezenfekte etti.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, yüz yüze eğitime başlayacak olan 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin hijyenik ortamda ders görebilmeleri için ilçede bulunan okulların bahçelerini deterjanlı su ile yıkayarak, sınıfları dezenfekte etti.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin hijyenik ortamda ders görebilmeleri için çalışmaların startını verdi. Öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için çalışma başlatan ekipler, ilçede bulunan tüm okulların bahçelerini deterjanlı su ile yıkamaya devam ediyor. Okul bahçelerine giren ekipler, bahçeleri tertemiz yıkayarak, eğitme hazır hale getiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.