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Haliliye'de okullarda temizlik seferberliği

Haliliye Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçe merkezindeki okulların, oyun alanları ve bahçelerinin temizliğini gerçekleştiriyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe merkezinde sorumluluk sahasında bulunan 100 okulda, oyun alanları ve bahçelerinin temizliğine başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 10 yıkama aracı ve 30 personelin görev aldığı çalışmada, okullarda öğrencilerin oyun ve dinlenme alanlarının temizliği tazyikli suyla yapılan yıkama ve süpürme işlemleri devam ediyor. Okullarda öğrencilerin oyun ve dinlenme alanlarının temizliği yıkama araçlarıyla gerçekleştirirken, yeşil alanların temizliği de müdürlüğe bağlı personeller tarafından gerçekleştiriliyor.


Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, okulların temizlik işlemlerinin yeni eğitim öğretim yılının başlangıcından önce tamamlanacağını açıkladı.

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