Haliliye'de pandemi çalışmaları

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, küresel bir sorun haline gelen Kovid-19 ile mücadelede çalışmalarını sürdürüyor. Pandemiyle mücadelenin en önemli safhası olan dezenfekte çalışmalarını program dahilinde ilçe geneline yayan ekipler, halkın yoğun olduğu noktalarda ayrıca çalışmalar yürütüyor. Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, apartmanlar ve bankamatikler de, ekiplerin dezenfekte alanları arasında yer alıyor. Hummalı şekilde yürütülen çalışmalara ek olarak da, Beyaz Masa Hattını arayan vatandaşların taleplerine yanıt veriliyor.