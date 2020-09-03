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Haliliye'de park alanları denetlendi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yapımı devam eden yeni park alanlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe genelinde devam eden çalışmaları denetlemeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Karşıyaka Mahallesi'nde yapımı süren yeni park alanlarında incelemelerde bulundu.


İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, “Yeni parklarımızda hummalı bir çalışma sürdürüyoruz. Bu bölgede devam eden birçok parkımızda çalışmalar son sürat devem ediyor. Ekiplerimiz parklarımızda sahanın dolgu işleri, toprak serim işlemleri gibi çalışmaları icra ediyor. İnşallah en kısa sürede havaların soğumasıyla da birlikte çiçektir, peyzajdır, ağaçtır bu tip işlemleri tamamlayıp Karşıyaka Mahallemizin hizmetine sunmuş olacağız. Haliliye Belediyesi olarak Fen İşleri ekipleri, Temizlik ekipleri, park bahçe ekipleri ve diğer ekiplerimiz her gün sürekli sahadalar. Halkımızın refahı ve huzuru için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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