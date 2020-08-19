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Haliliye'de park çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde park yapım çalışmaları sürdürüyor.


Haliliye Belediyesi, ilçeye yeni yeşil alan kazandırma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ve Fen İşleri ekipleri Karşıyaka Mahallesi'nde 5 yeni parkın yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yeni parklarda toprak serimi, bordür döşemesi ve çevre düzenlemesi işlemlerine devam ediyor. Yürütülen çalışmaların ardından yeni parklarda ışıklandırma ve mevsimsel koşullarına göre yeşillendirme işlemlerine başlanacak.


Haliliye Belediyesi, yeni parklarda devam eden çalışmaları bir an önce tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

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