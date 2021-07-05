Haliliye'de park çalışması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla park ve bahçelerde çalışmalarını devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla hayata geçirilen güvenli parklar projesiyle de, hem aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi hem de güvenlik kameralarıyla parkları daha güvenli hale getiren parklarda, bir yandan da yenileme çalışmaları yapılıyor.

Bu doğrultuda Paşabağı Mahallesinde bulunan dört parkta yenileme çalışmalarına başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, parklardaki oyun grupları, fitness grupları, banklar ve kamelyaları yenilerken, peyzaj çalışmalarıyla da parklara yeni bir görünüm kazandırmayı hedefliyor.

Mahallelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Paşabağı Mahalle Muhtarı Mehmet Aslan, “Haliliye Belediyesinin başkanı ve bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Belediye Başkanız Mehmet Canpolat'ın dediği gibi canla başla çalışıyorlar. Gerçekten ilçemizin çehresi değişiyor. Park ve bahçelerimizin yenilenmesi için çalışmalarımız başladı. Modernize edilecek parklarımızdaki çalışmalardan dolayı Başkanımız Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.