Haliliye'de parklar peyzaj çalışmaları ile güzelleşiyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla peyzaj çalışmalarını mevsimsel şartlara uygun şekilde devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Ramazan Ayı dolayısıyla mesaisini gündüz ve gece vardiyasıyla yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, parklarda peyzaj çalışmaları kapsamında mevsimsel çiçek dikimlerini gerçekleştiriyor. Peyzaj çalışmalarının yanı sıra ekipler, bakım ve onarım çalışmalarıyla da parklardaki eksiklikleri gideriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, trafo binalarına yeni bir görünüm kazandırmak amacıyla başlattığı sanatçıların dokunuşlarıyla trafoları sanat eserine dönüştürme çalışmalarını da devam ettiriyor.