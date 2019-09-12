Haliliye'de parklar peyzajla süsleniyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı peyzaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kentteki parklarda bir ilk olan çiçek şelalesinin ardından dikey peyzaj çalışması ile yine bir ilke imza atan Haliliye Belediyesi, parklarda görsel şölen sunmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, belediyenin sorumluluk sahasında olan parkların girişlerine dikey peyzaj çalışması ile limoni sedum, yeşil mozaik, kırmızı mozaik, begonya türü çiçeklerle süslüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ekiplerin ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm yeşil alan ve parklarda çiçek ekimi başta olmak üzere peyzaj çalışmasının devam ettiği belirtildi. Öte yandan ekipler, çiçeklerin devamlılığını sağlamak için düzenli periyotlarda bakımlarını yapıyor.