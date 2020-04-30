Haliliye'de parklar salgın sonrasına süsleniyor

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçe genelinde bahar aylarının gelmesi ile birlikte park ve yeşil alanlarda yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda parklarda ağaç dikimi, çim ekimi, farklı türde birçok çiçek ekimi işlemlerinin yanı sıra genel peyzaj çalışmaları da yürütüyor. Dikilen çiçeklerin devamlılığını sağlamak adına da bakımları ekipler tarafından düzenli olarak yapılıyor.

Ekipler tarafında yapılan çalışmalarla renk cümbüşü haline gelen yeşil alan ve parklar korona virüs nedeniyle vatandaşların kendi sağlıkları için eve kapanmaları ile boş kaldı. Ancak belediye ekipleri salgın sonrası vatandaşların daha güzel ve daha yeşil parklarda vakit geçirmeleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.