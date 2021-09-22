Haliliye'de parklar yenilendi

Parklarda yaşanan değişim nedeni ile mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Belediye Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla park bahçe ve yeşil alanlarda peyzaj ve mevsim çalışmalarının yanında projelerde üretiyor. Hayata geçirilen Güvenli Parklar projesi kapsamında ilçe genelinde birçok parka güvenlik kameraları takıldı ve ışıklandırma sistemleri yenilendi. Vatandaşların vakit geçirdiği parkların daha güvenli hale gelmesi için yapılan çalışmalarda, parklar ışıl ışıl olurken, çocuklar da daha güvenli ortamlarda eğlenmenin tadını çıkarıyor. Parklarda yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Şair Nabi Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek, “Haliliye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Canpolat'ın sayesinde hem parkımız daha güvenli oldu hemde daha güzel oldu. Hemen hemen çoğu parkımıza güvenlik kameraları yerleştirildi. Ailelerimizin daha güzel vakit geçireceği bir ortam oluştu. Gerçekten parklarımız pırıl pırıl, güvenilir ve ailelerimizin rahatlıkla gelebileceği parklar oldu. Ben tekrardan Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a teşekkür ederim” dedi.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan ise mahallede yer alan bütün parklarda kamera ve ışıklandırma sistemi kurulduğunu ifade ederken, açıklamasının davamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Ailelerimiz çoluk çocuğu ile birlikte rahat bir şekilde parklarımızda oturup güvenli bir şekilde vakit geçirebiliyorlar. Ben Karşıyaka mahalle muhtarı olarak Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum.”

Şair Şevket Mahalle Muhtarı Ahmet Altun'da, parklardaki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada:

“Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'tan Allah razı olsun. Parklarımız ışıklandırıldı, kameralar takıldı. Ailelerimiz parklarımızda güvenli bir şekilde vakit geçiriyor. Burada güzel bir çalışma yapıldı şimdi de meyvesini alıyoruz. Ailelerimiz ve çocuklarımız burada huzur içinde” ifadelerine yer verdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, program dahilinde parklardaki çalışmalarını devam ettiriyor.