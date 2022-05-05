Haliliye'de parklara bahar bakımı

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla ilçenin yeşil alan miktarını arttıracak çalışmalar ve mevcut parklarda düzenleme yapmayı sürdürüyor.

Yeşil bir Haliliye için çalışmalarını devam ettiren ekipler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait Atölyede park ve bahçelerde deforme olan bank ve kamelyaları bir bir onarıyor. Tespiti yapılarak, parklardan alınan deforme olan veya kırılan bank ve kamelyalar, Atölyede 3 aşamadan geçiriliyor. İlk olarak Metal İş Atölyesinde işlenen bank ve piknik masaları, Boyama Atölyesinde yenilendikten sonra Ahşap Atölyesinde son halini alıyor. Yenilenen ahşaplar ile ilk günkü görünümünü kazanan bank ve kamelyalar, ekipler tarafından yeniden parklara monte edilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Atölyede onarılan bank ve kamelyalar ile örnek bir belediyecilik anlayışı sergileyen Haliliye Belediyesi, böylelikle büyük tasarruf sağlıyor.