İhlas Haber Ajansı

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Haliliye'de parklarda sonbahar hazırlığı

Haliliye Belediyesi, park ve bahçelerde peyzaj çalışmaları ile güvenlik kamerası ve aydınlatma sistemi çalışmalarını devam ettiriyor.


Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, “Yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla park ve bahçelerde ağaç dikimi, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Mevsimsel şartlara göre çalışmalarını yürüten ekipler, hayata geçirilen güvenli parklar projesi kapsamında da bakım ve onarımı yapılan parklarda aydınlatma ve güvenlik kamerası sistem çalışmalarını gerçekleştiriyor.

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