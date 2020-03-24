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Haliliye'de pazar yerleri dezenfekte edildi

Haliliye Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşıbilçe genelinde bulunan semt pazarlarını yıkayarak dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi.


Haliliye Belediyesi, dünyayı tehdit eden ölümcül korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını yürütüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Ulubatlı Mahallesi, Açıksu Caddesi, İpekyol Mahallesinde kurulan semt pazarlarını yıkayarak dezenfekte işlemini gerçekleştirdi. Vatandaşları salgından korunma hedefiyle pazar yerlerini temizleme işlemi işe koyulan ekipler ardından yıkama ve dezenfekte faaliyetlerini yürütüyor.


Öte ayandan salgınla mücadele kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve vatandaşların talep ve şikayetleri için hizmet veren Beyaz Masa birimi mesai kavramı olmaksızın faaliyetlerini sürdürdükleri bildirildi.

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