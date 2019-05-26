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Haliliye'de peyzaj çalışmaları

Haliliye Belediyesi, vatandaşların yaşam alanı olan parklarda görsel şölenler oluşturmak amacıyla peyzaj çalışmalarını ilçe genelinde devam ettiriyor.


Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile park ve bahçeleri güzelleştiriyor. Mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak yürütülen peyzaj çalışmaları, ilçe genelindeki park ve bahçelere yayılıyor. Görsel güzellikler oluşturan çalışmada, yüzlerce yeni çiçek toprakla buluşuyor. Rengarenk çiçeklerin dikim işlemini, hazırlanan peyzaj planına göre yapan ekipler, dikim işleminin ardından da çiçeklerin ihtiyaç duyduğu sulama çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Yapılan çalışmalar, ilçe sakinleri tarafından büyük beğeni toplarken, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, peyzaj çalışmaların artarak, yaygınlaştırıldığı ifade edildi.

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