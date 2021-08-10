Haliliye'de projeler bir bir yükseliyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın ilçe sakinlerine söz verdiği projelerin inşaat çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde devam ediyor. Sancaktar Mahallesi'nde 5 bin 600 metrekare alan üzerinde temeli atılan Cami, çok amaçlı sosyal tesis, semt pazarı ve park projesinde çalışmalar hızla sürerken, projenin tamamlanmasıyla mahalledeki tesis bölge sakinlerinin ihtiyacını karşılamış olacak.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ise 10 bin metrekare alan üzerinde çalışmaları hummalı şekilde devam eden kompleks projesiyle de semt pazarı ve park alanı bölgenin hizmetine sunulacak.

Karşıyaka'da iki proje

Karşıyaka Mahallesi'nde de iki proje aynı anda yükseliyor. Bölgenin kültür merkezi ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 bin metrekarede inşaatı süren Göbeklitepe Kültürevi, içerisinde yer alacak kütüphane, gastronomi eğitimleri için atölyeler, meslek edindirme atölyeleri ve konferans salonuyla hizmete sunulacak. Karşıyaka Mahallesi'nde yapımına devam edilen 6 bin 320 metrekare alana sahip komplekste de semt pazarı, spor tesisi, zabıta karakolu, muhtar evi ve tesis binası yer alacak.

Haliliye Belediyesi'nin Karşıyaka Mahallesi'nde yaptığı çalışmalardan memnun olduğunu ifade eden Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan, Başkan Mehmet Canpolat'a ve ekibine teşekkür etti.