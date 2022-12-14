Haliliye'de psikolojik destek ve kariyer danışmanlık hizmeti

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Psikolojik Destek Merkezi ve Kariyer Danışmanlık Merkezi hayata geçirildi. Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde bulunan uzman psikologlar Şanlıurfa genelindeki tüm vatandaşlara ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık ve kariyer rehberliği hizmeti veriyor. Psikolojik Destek Merkezi ve Kariyer Danışmanlık Merkezi, hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet veriyor. Uzmanlar, vatandaşların yanı sıra, Haliliye Belediyesi bünyesinde sınavlara hazırlanan gençlere ve millet evlerindeki kursiyerlere de hizmet veriyor. Öğrencilere sınav stresi ve kariyer hedefleri noktasında destek verilirken, kadın kursiyerlere de aile içi eğitim ve destekler veriliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, psikolojik destek ve kariyer rehberliği almak isteyen vatandaşların Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezine müracaat edebilecekleri ifade edildi.