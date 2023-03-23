Haliliye'de ramazan denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, “Huzur ve Güvenin Kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü çalışmalarını Ramazan Ayı dolayısıyla artırıyor. Ramazan ayında vatandaşların mağdur edilmemesi adına halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını gece mesaisinde artıran zabıta ekipler, sahur vakti fırınları denetledi. İlçe genelindeki fırınlara yönelik yapılan denetimlerde hijyen, gramaj, temizlik ve iş yeri açma ruhsatı kontrolleri yapıldı. Sahur vakti yapılan denetimlerde pide fırınlarını ve unlu mamulleri denetleyen ekipler, kaliteli üretim yapılması ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet verilmesi yönünde işletmelere uyarılarda bulundu. Yapılan denetim esnasında hiçbir olumsuzluğa rastlamayan zabıta ekipleri işletme sahiplerine teşekkür ederken, kurallara uymayan işyerleri hakkında ise yasal işlem gerçekleştirileceğini belirtti.

Zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.