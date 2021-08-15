Haliliye'de riskli ve metruk yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor

Yapı Kontrol Müdürlüğü, yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmalarını devam ettiriyor. Teknik ekipler tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda son 1 ay içerisinde 3 riskli bina ve 7 metruk yapının tespiti sağlandı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, meskenlerin boşaltılmasının ardından sürecin tamamlanmasıyla, yıkım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların riskli ve metruk yapılarla ilgili bizzat yapacakları müracaatların ardından çalışmaların yürütüleceği ifade edildi.