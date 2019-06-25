Haliliye'de sabır ve emek sanata dönüşüyor

Haliliye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılan yaz kursları kurslar, 23 farklı branşta dolu dolu devam ediyor. Yaz kursları kapsamında açılan El Sanatları Kursu da, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Kursa katılan kursiyerlere, el sanatları alanında eğitimler veriliyor. Kursiyerler, kurs kapsamında aldıkları eğitim ile gösterdikleri emek ve sabrın karşılığını sanat eserleri oluşturuyorlar. Eğitmenler eşliğinde çalışmalar yapan kursiyerler, aldıkları eğitimler ile 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi gösterilen kahramanlıkları ve Esmaül Hüsna'yı kağıt rölyefini yapıyor.

Haliliye Belediyesi bünyesinde açılan kurslar sayesinde gün içersin de azda olsa stresten uzak durduklarını ve burada güzel zaman geçirdiklerini ifade eden kursiyerler, "Bu gibi faaliyetler sayesinde boş zamanlarımızı güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Özellikle bizlere yönelik açılan bu kurslarda emeğimizin karşılığını sanat olarak alıyoruz. Böylesi çalışmalarından dolayı Başkanımız Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyoruz" dedi.