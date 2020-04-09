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Haliliye'de sağlık merkezlerine maske dağıtıldı

Haliliye’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe genelinde hizmet veren aile sağlık merkezlerine maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Haliliye'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe genelinde hizmet veren aile sağlık merkezlerine maske dağıtımı gerçekleştirildi.


Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tür korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında her geçen gün önlemlerde seviyeyi yükseltmeye devam ediyor.


Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya'nın da eşlik ettiği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede hizmet veren aile sağlık merkezlerine maske dağıttı.


belediye tarafından maske dağıtımının memnuniyetle karşılayan sağlık çalışanları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


Ekipler, ilçe merkezinin birçok bölgesinde bulunan aile sağlık merkezlerine maske dağıtımını gerçekleştirirken, uygulamanın süreceği bildirildi.

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