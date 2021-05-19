Haliliye'de salgınla mücadele devam ediyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kovid-19 salgınının ülkemizde görülmesinin ardından başlattığı salgınla mücadele çalışmalarında tedbiri elden bırakmıyor. Vatandaşların yoğun kullanım alanı olan bankamatik, otobüs durakları gibi alanların günlük olarak dezenfeksiyonunu gerçekleştiren ekipler, kamusal alanlarda da bu çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen dezenfeksiyon çalışmalarını da gerçekleştirirken, karantina bulunan apartmanlarda da çalışmalarını yürütüyor.