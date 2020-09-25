Haliliye'de salgınla mücadele sürüyor

Haliliye Belediyesi korona virüs salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana tedbir kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Salgın tedbirlerinin en önemlileri arasında yer alan hijyen kuralını tüm ilçede imkanları dahilinde uygulayan Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bu çerçevede ilçe merkezinde bulunan iş yeri, banka ATM'leri, parklar, bina bahçeleri gibi bir çok alanı dezenfekte etmeye devam ediyor.

Ekipler ilçenin farklı bir çok mahallesinde iş yerlerini dezenfekte çalışmalarını yürütüyor. Çalışma alanlarından lavabolara kadar her bölgeyi dezenfekte eden ekipler ilçede salgının yayılımının önüne geçilmesini hedefleyerek çalışmalarını sürdürüyor.