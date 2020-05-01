Haliliye'de salgınla mücadeleye devam ediyor

Haliliye Belediyesi, Covıd-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı faaliyetlere devam ediyor. Salgın nedeniyle ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ve dezenfektasyon ekipleri, Sancaktar ve Şair Nabi mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Öte yandan Haliliye Belediyesi salgınla mücadele kapsamında ilgili tüm birimleri çalışmalarına titizlikle devam ediyor.