Haliliye'de şampiyon sporcular yetişiyor

İki kategoride 3 birinci çıkaran genç sporcular, Türkiye Şampiyonasına katılma yolunda ise yeni bir başarıya imza attı.

Haliliye Belediyesi bünyesinde açtığı spor kursları ile geleceğin şampiyonlarını yetiştirme devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda yetişen ve tekvando il seçmelerine katılan Haliliye Belediyespor, seçmelere damga vurdu. İl seçmelerinde 49 kilogramda Durdu Akyüz, 33 kilogramda Medine Demir ve 37 kilogramda Esra Nur Çiftçi birinci olarak altın madalya kazandı. İl genelinde birinci olan 3 sporcu, Şanlıurfa'yı ve Haliliye'yi Türkiye Şampiyonasında temsil etme yolunda büyük bir başarıya imza attı. Bölge Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Haliliyeli sporcular, başarılı olmaları durumunda ise Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

Genç sporcular kurslardan elde ettikleri başarılardan dolayı mutlu olduklarını ifade ederken, açılan kurslar ve sunulan imkanlar dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti.