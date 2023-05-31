Haliliye'de sıcak yemekler hanelere ulaştırılıyor

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi” sloganıyla yürüttüğü faaliyetlerle vatandaşların gönüllerine dokunuyor. Başkan Mehmet Canpolat'ın “Gönüllere Dokunacağız” sözleriyle çalışmalarını titizlikle sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Market, Giyim Market, Glutensiz Ekmek Fırını, Evde Bakım Hizmeti ve çeşitli yardımlarla vatandaşların gönüllerine dokunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Aşevi hizmetiyle de günlük sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor. İlçe genelinde komisyonca tespiti yapılan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yılın 365 günü ulaştırılan Aşevi hizmetinden, 712 hanede 3 bin 248 vatandaş yararlanıyor. Müdürlük bünyesindeki ekipler tarafından sefer tasları ile kapı kapı dağıtılan sıcak yemekler, bir önceki gün bırakılan boş sefer kaplarıyla değiştiriliyor. Sıcak yemeğin sofralardan eksilmediği Aşevi hizmetinden yararlanan vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekibine teşekkür ediyor.

Öte yandan, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hanelere ulaştırılan aşevi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların iletişim merkezi aracılığıyla bilgi alabileceği kaydedildi.