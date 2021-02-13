Haliliye'de sıfır atık projesi

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile imzalanarak hayata geçirilen Sıfır Atık Projesini etap etap devam ettiriyor. İlçe genelindeki parklar, caddeler ve kamu kurum ve kuruluşlarında geri dönüş ekipmanlarının yerleştirme işlemlerini sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü, ambalaj atıklarının toplanması için de belirlenen bölgelere kafes montaj çalışmalarına başladı.

465 noktaya montaj yapılacak

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından montaj çalışmalarına başlanan ambalaj atıklarını toplama kafeslerinin montajı, marketler, bakkallar ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu alanlarda gerçekleştiriliyor. Ekipler, belirlenen 465 noktaya ambalaj atıkları toplama kafeslerini montajı yapılacak.