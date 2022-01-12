Haliliye'de sıfır atık yarışması

Haliliye Belediyesi'nin başlattığı Sıfır Atık Toplama Yarışmasında çocuklara geri dönüşüm bilincinin aşılanması hedeflenirken, en fazla atık toplayan öğrencilere karne hediyesi verilecek.

Haliliye Belediyesi başlattığı Sıfır Atık Yarışması ile çocuklara geri dönüşüm bilincini aşılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, “temizlik ve hijyenin kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile geri dönüşüm çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hayata geçirdiği Sıfır Atık Projeleri ile geri dönüşme destek veren Haliliye Belediyesi, çocukları da projeye dahil ederek Sıfır Atık Toplama Yarışması düzenliyor. “Atığını getir, karne hediyeni götür” sloganıyla Haliliye ilçe sınırları içerisindeki 2., 3. ve 4. sınıflar arasında düzenlenen yarışmada, çocuklara geri dönüşüm bilincinin aşılanması hedefleniyor. Yarışma ile en fazla geri dönüşüm atığı toplayan 15 öğrenciye ise karne hediyesi verilecek.

Öte yandan, yapılan açıklamada ise 6 Ocak tarihinde başlayan yarışmanın 14 Ocak tarihinde sona ereceği belirtildi.