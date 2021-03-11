İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haliliye'de sınava girecek gençler heyecan gideriyor

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik seviye belirleme sınavları düzenleyerek, öğrencilerin hem sınav heyecanlarını gideriyor hem de konu eksikliklerinin tespitini sağlıyor.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik açılan ücretsiz kurslarda eğitim seferberliği devam ediyor. Üniversite hazırlık kurslarına katılan kayıtlı 300 öğrenci için ders anlatımlarının yanında seviyelerini ölçmeleri ve sınav heyecanlarını gidermek için de deneme sınavları yapılıyor. Maske, mesafe, hijyen tedbirleri alınarak devam eden kursta öğrenciler yeni dönem için haftalık deneme sınavlarına başladı. YKS öncesi Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile ilgili yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin sınav stresinin en aza indirilmesi hedefleniyor.


Öğrenciler düzenlenen deneme sınavına yoğun ilgi gösterirken, sınav sonrası çözemedikleri soruları da merkezde bulunan, alanında uzman öğretmenlere çözdürme imkanı buluyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.