Haliliye'de şoklama ile mahalleler pırıl pırıl

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda çalışmalar yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezinde bulunan 32 mahalle için geliştirdiği şoklama programı uygulamasına devam ediyor. Tüm mahallelerde yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin oluşturduğu özel şoklama ekibi de çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda özel şoklama ekibi, Cengiz Topel Mahallesindeki tüm sokaklarda çöp toplama, apartman bahçeleri temizliği, ilaçlama, bordür boyama, boş arsa temizliği ve süpürme çalışmaları gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalara Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol eşlik ederken, ekiplerin çalışmaları ise vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.

Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Cengiz Topel Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Balık, “Başkanımız Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla bugün mahallemize şoklama ekibi girmiştir. Fen İşleri, Park Bahçeler, ilaçlama ekibimiz, temizlik işlerimiz gerekli eksiklikleri görerek sorunlara el atmışlardır. Bu çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.