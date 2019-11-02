Haliliye'de sorunlar çözüme kavuşuyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın mahalle gezileri kapsamında gelen talep ile verilen talimat doğrultusunda Kamberiye Mahallesi Köprübaşı mevkiinde başlatılan asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Haliliye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kamberiye Mahallesinde esnaf ve vatandaşların yaşadığı yol sorununun çözümü için çalışmalarına başladı. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın mahalle gezisi sırasında esnaftan gelen talep doğrultusunda başlayan asfalt serim çalışması, bölge sakinlerinin taktirini kazandı. Ekipler, ilk olarak sokakta deforme olmuş parke taşlarının söküm işlemini gerçekleştirip, ardından mevcut alt yapı çalışmalarını tamamlayarak, asfalt döküm işlemi gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da, Canpolat'a teşekkür etti. Canpolat, vatandaşlardan gelen talebin çözümü için bölgede çeşitli incelmelerde bulunmuş ve çalışmaları yerinde incelemişti.